Распад СССР завершится тогда, когда Россия станет свободной – Яценюк

Политик подчеркнул, что "вообще не верит в либеральную Россию"

Россиянам нужно бороться не просто за свободу российского оппозиционера Алексея Навального, а за свободу России.

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Об этом лидер партии "Народный фронт", премьер-министр (2014-2016) Арсений Яценюк заявил в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Яценюк подчеркнул, что "вообще не верит в либеральную Россию".

"То, что россияне борются за свободу Навального – это очень хорошо, только этого недостаточно. Россиянам надо бороться за свободу России", – подчеркнул он.

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По словам политика, Украина тоже заинтересована в этом.

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"Потому что процесс распада Советского Союза еще не завершен. Путин лично демонстрирует то, что самая большая трагедия для него – это распад СССР", – добавил лидер партии "Народный фронт".

Как считает Яценюк, распад Советского Союза завершится тогда, когда Россия станет свободной.

"Кто бы сегодня в имперской России не пришел к власти, он все равно будет идти по Украине ", – отметил политик.

Напомним, ранее Яценюк заявил, что СМИ должны создать свою систему балансов для борьбы с пропагандой РФ.

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Также он считает, что каналы "112 Украина", NewsOne и ZIK не имеют ничего общего со свободой слова.

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