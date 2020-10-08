Раньше такого не было: Кравчук указал на важный момент саммита Украина-ЕС

Особенно он отметил позицию Европы по Донбассу и экономическому сотрудничеству

По итогам саммита Украина-ЕС, который состоялся 6 октября, был принят документ, в котором впервые было указано, что ответственность за войну на Донбассе лежит исключительно на России.

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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал в комментарии "Радио Свобода", чем его удивил саммит.

По его словам, речь идет о документе под названием "Украина-ЕС", в котором он увидел очень много интересных вещей, которые раньше и близко не упоминались в таких документах. Особенно он отметил позицию Европы по Донбассу и экономическому сотрудничеству.

"То есть Европейский союз, европейское сообщество более внимательно, более глубоко с каждым годом смотрит на Украину. Если раньше, когда речь шла о Донбассе, говорили о двусторонней ответственности за войну, то есть России и Украины, то сейчас об Украине уже не упоминается – односторонняя ответственность. Это очень важно. Подтверждены с развитым толкованием такие вещи, как экономические связи, как безвиз, промышленный безвиз, подтверждена кибербезопасность. То есть вещи, которые раньше даже не ставились в подобных документах", – сказал Кравчук.

Как сообщали новости "Сегодня", в совместном заявлении Зеленского, президента Евросовета Шарля Мишеля и вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля Европа потребовала от России не превращать Крым в военную базу.

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В свою очередь сам Владимир Зеленский поделился впечатлениями от саммита и рассказал, что обсуждали и о чем договорились. По его словам, Украина получит сотни миллионов евро на различные программы.

Видео: president.gov.ua

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