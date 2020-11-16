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Раду впервые временно возглавила женщина (документ)

16 ноября, 14:35

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Разумков и Стефанчук заразились коронавирусом и не могут присутствовать на заседании

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк будет временно возглавлять парламент, пока руководитель ВР Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук на больничном из-за коронавируса.

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Так, во время включения онлайн в сегодняшнее заседание Согласительного совета об этом заявил сам Разумков.

"Я продолжаю работать из дома, в удаленном режиме, но не все можно делать в таком формате: ни вести заседание Согласительного совета, ни вести заседание Верховной Рады, ни даже голосовать. На минувшей неделе мной было издано распоряжение о временном возложении обязанностей на заместителя председателя ВР Елену Константиновну Кондратюк", – сказал он.

В свою очередь народный депутат Ярослав Юрчишин опубликовал в Facebook само распоряжение.

"Кажется впервые Верховную Раду возглавляет женщина, пусть и временно. Что-то подсказывает, что нас ждет больше внимания к поиску взаимопонимания в парламенте в ближайшее время. Если его не направят на локдаун рабочих дней, что тоже возможно (Рада таки отменила три заседания. – Ред.). При любых условиях Елене Кондратюк – успеха", – написал нардеп.

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В Раду вызывают весь состав Кабмина
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Отметим, что ранее в Украине бывали случаи, когда женщина вела пленарные заседания. Например, Ирина Геращенко, когда была вице-спикером ВР и заменяла Андрея Парубия. Но такая замена не была связана с невозможностью им выполнить свои полномочия, а чисто из-за рабочих моментов.

Как сообщали новости "Сегодня", на вторник в Верховную Раду вызывают весь Кабмин. Депутаты хотят услышать, как правительство борется с распространением коронавируса. Также на повестке есть еще несколько важных вопросов.

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Верховная Рада Елена Кондратюк

Источник: Сегодня

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