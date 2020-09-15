Радикальная партия выдвинула своего кандидата на пост мэра Киева

После возобновления политического сезона в Украине, когда многие политсилы вовсю готовятся к местным выборам, Радикальная партия решила выдвинуть своего кандидата на пост мэра Киева – им стал Михаил Поживанов.

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Соответствующее решение приняла Киевская городская конференция партии.

"Киеву нужен достойный управленец, хозяйственник, честный и авторитетный человек, которого знают все в Киеве, и который способен навести порядок. Радикальная партия предлагает такого кандидата. Кандидатом от РПЛ на пост киевского городского головы мы предлагаем известного киевлянам хозяйственника, опытного управленца, достойного человека Михаила Поживанова", – отметил лидер этой политической силы Олег Ляшко в своем Facebook.

Видео: Facebook Олега Ляшко

В свою очередь, Михаил Поживанов назвал проблемы, которые планирует решать на посту мэра столицы.

"У нас нет комфортного транспорта, комфортного жилищно-коммунального хозяйства. О тех проблемах, которые сегодня у нас существуют в здравоохранении, в образовании, в культуре, в жилищно-коммунальном хозяйстве в целом, в экологии, городской голова должен каждый день заботиться, чтобы решить их. Потому я согласился с предложением Олега Валерьевича Ляшко и согласился баллотироваться на должность Киевского городского головы", – рассказал он.

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Кроме того, на конференции Олег Ляшко представил команду, которая будет баллотироваться в Киевский городской совет и презентовал программу Радикальной партии.

"Сегодня киевская мэрия – это неприступная скала перед киевлянами, это закрытая корпоративная структура, которая заботиться исключительно о собственных интересах. Сегодня киевляне фактически являются заложниками мафии, кланов и олигархических интересов. Ресурсы Киева, которые должны были работать на инфраструктуру, на развитие города, на образование, медицину, культуру, транспортную инфраструктуру, работают на десяток людей, которые богатеют. Они за счет киевлян стали миллиардерами и грабят Киев хуже, чем монголо-татары, а людям дают подачки перед выборами, унижая их и рассчитывая, что и дальше можно их покупать. Мы идем, чтобы разрушить этот коррупционный сговор, чтобы поломать эти мафиозные кланы, чтобы сделать прозрачные стены, прозрачные кабинеты и прозрачную политику киевской городской власти!" – заявил Ляшко.

Напомним, сайт "Сегодня" опросил народных депутатов, могут ли из-за пандемии коронавируса перенести или отменить местные выборы:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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