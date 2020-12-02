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Рада в четверг может вернуть наказание за ложь в декларациях

2 декабря, 17:14

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сегодня лидеры фракций и руководство парламента пришли к согласию по важному вопросу

Верховная Рада 3 декабря рассмотрит законопроекты о восстановлении электронного декларирования чиновников и наказании за недостоверную информацию в декларациях.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута на сегодняшнем совещании председателя парламента с лидерами фракций и депутатских групп во время перерыва в пленарном заседании.

"Завтра на рассмотрение Верховной Рады, наконец, будет вынесен закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование и вообще за его отсутствие. Именно этим будет заниматься комитет по вопросам правоохранительной деятельности сегодня на своем заседании", – написал Гончаренко.

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Нардеп уточнил, что речь идет о законопроекте, который наработан рабочей группой, а не о президентском.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что рабочая группа парламента наработала свой законопроект, и параллельно был наработан и внесен в Раду президентский законопроект по этому вопросу. По его словам, на базе этих двух документов будет создан доработанный законопроект. Тем временем президент Владимир Зеленский подал законопроект о возвращении наказания за недостоверное декларирование.

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Верховная Рада Алексей Гончаренко законопроект е-декларирование

Источник: Сегодня

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