Рада ужесточила ответственность за кражу авто: чем дороже – тем дольше сидеть

Если автомобиль угоняла банда, то ее участникам грозит до 12 лет тюрьмы

Украинский парламент усилил ответственность за кражу авто. Голосами 309 нардепов из 351 зарегистрированного в зале заседаний Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины об усовершенствовании законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством (№ 3301).

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Один нардеп проголосовал против, пятеро воздержались, не голосовали – 36.

Закон вносит изменения в ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством"), 290 ("Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства") УК Украины и ст. 250 ("Проведение негласных следственных (розыскных) действий до вынесения постановления следственного судьи") Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Нардепы также заменили в соответствующих нормах слова "нанесли значительный материальный ущерб" на "совершенные в значительных размерах" и "совершенные в крупных размерах", тем самым определив квалификационным признаком стоимость автомобильного транспорта.

Отныне за незаконное завладение транспортным средством грозит срок от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы (без применения штрафа). За те же действия организованной группой или соединенные с насилием – от восьми до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Тяжесть преступления будут устанавливать исходя из стоимости автомобиля, а не из стоимости его повреждений. За перебивание номеров кузовов, моторов – предусмотрено до пяти лет тюрьмы. Уголовная ответственность за организацию работы мест, где хранят ворованные авто, разукомплектовывают или переоборудуют их (т.н. "черные СТО") – до пяти лет. А если этим занимается организованная группа – до семи.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что в Одессе патрульного полицейского обвинили в угоне машины.

Также сообщалось, что правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой специализировались на угонах машин премиум-класса. В течение трех лет на территории столицы, Киевской области и других регионов Украины они воровали такие авто, как Mazda, Kia, Honda, Toyota, Lexus и BMW.

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