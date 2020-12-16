На госслужбе до 70 лет: как могут выглядеть в старости Зеленский, Шмыгаль и другие члены Кабмина

Верховная Рада приняла закон, который снимает ограничения по возрасту для работы на государственной службе.
Соответствующий законопроект №4065 поддержали 300 народных депутатов.
Теперь пребывание на государственной должности возможно до 70 лет – ранее чиновникам приходилось уходить на покой в 65.
С помощью популярного приложения FaceApp "Сегодня" решили "состарить" президента Владимира Зеленского и членов Кабмина и узнать, как бы они выглядели в конце своей государственной карьеры.
Как сообщалось ранее, Верховная Рада уволила Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов, который накануне подал в отставку.
Также мы писали, что нардепы приняли во втором чтении и в целом проект бюджета Украины на 2021 год.
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