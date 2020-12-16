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На госслужбе до 70 лет: как могут выглядеть в старости Зеленский, Шмыгаль и другие члены Кабмина

16 декабря, 18:35

Виталий Семченко Виталий Семченко

"Сегодня" предлагает заглянуть в будущее

Верховная Рада приняла закон, который снимает ограничения по возрасту для работы на государственной службе.

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Соответствующий законопроект №4065 поддержали 300 народных депутатов.

Теперь пребывание на государственной должности возможно до 70 лет – ранее чиновникам приходилось уходить на покой в 65.

С помощью популярного приложения FaceApp "Сегодня" решили "состарить" президента Владимира Зеленского и членов Кабмина и узнать, как бы они выглядели в конце своей государственной карьеры.

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Как сообщалось ранее, Верховная Рада уволила Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов, который накануне подал в отставку.

Также мы писали, что нардепы приняли во втором чтении и в целом проект бюджета Украины на 2021 год.

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возраст Владимир Зеленский Кабинет министров
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