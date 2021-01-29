Рада установила школьникам премии за ЗНО: как получить 100 тыс. грн

Деньги могут получить не более 30 учеников – только лучшие

В Украине учеников с лучшими результатами на внешнем независимом оценивании (ВНО) наградят премией. Верховная Рада сегодня приняла проект постановления о премиях в 100 тысяч гривен и определила для этого условия.

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Согласно решению парламента, предусмотрено только 30 премий для школьников по 100 тыс. грн каждому, которые лучше всех сдадут ВНО.

Кто получит по 100 тысяч гривен:

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ученики, которые лучше всех сдадут ВНО по четырем предметам;

ученики, которые имеют общую сумму баллов по шкале 100-200 не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов по любому из этих (четырех) учебных предметов (к расчету берутся четыре самых высоких личных результата по тем учебным предметам, для сдачи которых участник ВНО был зарегистрирован.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский назвал суммы президентских стипендий, которые будут получать лучшие ученики.

Видео: Сегодня

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