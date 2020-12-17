Рада тоже уходит на локдаун: депутаты изменили график работы

Верховная Рада изменила график своей работы в январе из-за введенного локдауна с 8 по 24 число. Первая пленарная неделя в 2021 году с середины месяца перенесена на 25-29 января. Соответствующий проект постановления был принят на сегодняшнем заседании парламента.
Принятым документом был изменен календарный план четвертой сессии ВР относительно работы депутатов в январе. Согласно новому плану, с 11 по 15 января и с 18 по 22 января будет работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях.
А вот пленарная неделя перенесена на 25-29 января:
- 25-го – согласительный совет;
- 26 января – пленарное заседание;
- 27 января – пленарное заседание и работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях;
- 28 января – пленарное заседание;
- 29 января – час вопросов к правительству, пленарное заседание и закрытие сессии.
Отметим, что нынешняя планерная неделя последняя в текущем году. За сегодня-завтра депутаты еще планируют успеть рассмотреть кадровые назначения в Кабмин. Накануне Рада уволила министра по делам ветеранов Сергея Бессараба, а заменить его в этом министерстве может генерал-майор Юлия Лапутина. Всего есть пять кандидатов в Кабмин.
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