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Рада соберется на внеочередное заседание: депутаты назвали причину

19 февраля, 12:52

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Накануне Зеленский ветировал закон, который пока не позволяет решить проблему с исполняющими обязанности министров

Верховная Рада планирует собраться на внеочередное заседание 23 февраля для принятия закона о госслужбе с предложениями президента Украины. Об этом сообщают народные депутаты.

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"Во вторник, в 12:00, будет внеочередное заседание ВР. Повестка дня позднее", – написал в Telegram "слуга народа" Александр Качура.

В вою очередь нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко связывает это срочное заседание с кадровым вопросом.

"Во вторник 23 февраля "слуги" хотят провести внеочередную сессию, чтобы открыть дорогу для третьего голосования по назначению (и.о. министра энергетики Юрия) Витренко в Кабмин", – написал он.

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Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила "РБК-Украина", что речь идет о рассмотрение законопроекта о госслужбе, который ветировал президент Владимир Зеленский.

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"Мы ожидаем, что на следующей неделе Рада соберется на внеочередное заседание. Во вторник или среду. Надо будет проголосовать за законопроект о госслужбе с учетом предложений президента, чтобы разблокировать работу министерства энергетики и выплаты заработной платы", – сказал она.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский поддержал льготную растаможку "евроблях", закон о которой Рада приняла 18 февраля.

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Верховная Рада депутаты внеочередное заседание

Источник: Сегодня

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