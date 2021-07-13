Рада соберется на еще одно внеочередное заседание: что рассмотрят депутаты

Депутаты в предпоследний день перед летними каникулами усиленно поработают в парламенте

Депутаты готовы ударно поработать / Фото: Reuters

Верховная Рада проведет еще одно внеочередное заседание. 15 июля депутаты рассмотрят 13 законопроектов, среди которых большинство документов – экологические.

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Соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Заседание созвано на четверг в 16:00. Будут рассмотрены такие законопроекты:

№5463 о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине;

№3091 о государственном экологическом контроле;

№4461 о территории Изумрудной сети ;

; №4167 о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности;

№5650 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно сохранения лесов;

№5339 относительно усовершенствования механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в воздух;

№2351 относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира;

№3576 относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых;

№4407 относительно объектов повышенной опасности;

№4259 относительно регулирования хозяйственной деятельности по озоноразрушающим веществам и фторированным парниковым газам;

№4572 относительно содействия привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества;

№5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг;

№5551-2 о направлении средств на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада поддержала предложения Зеленского о судебной реформе. Президенту не понравились некоторые моменты в законе о Высшей квалификационной комиссии судей, и он наложил вето. Но депутаты решили эту проблему.