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Рада соберется на еще одно внеочередное заседание: что рассмотрят депутаты

13 июля 2021 14:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутаты в предпоследний день перед летними каникулами усиленно поработают в парламенте

Депутаты готовы ударно поработать

Депутаты готовы ударно поработать / Фото: Reuters

Верховная Рада проведет еще одно внеочередное заседание. 15 июля депутаты рассмотрят 13 законопроектов, среди которых большинство документов – экологические.

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Соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Заседание созвано на четверг в 16:00. Будут рассмотрены такие законопроекты:

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  • №5463 о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине;
  • №3091 о государственном экологическом контроле;
  • №4461 о территории Изумрудной сети;
  • №4167 о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности;
  • №5650 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно сохранения лесов;
  • №5339 относительно усовершенствования механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в воздух;
  • №2351 относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира;
  • №3576 относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых;
  • №4407 относительно объектов повышенной опасности;
  • №4259 относительно регулирования хозяйственной деятельности по озоноразрушающим веществам и фторированным парниковым газам;
  • №4572 относительно содействия привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества;
  • №5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг;
  • №5551-2 о направлении средств на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада поддержала предложения Зеленского о судебной реформе. Президенту не понравились некоторые моменты в законе о Высшей квалификационной комиссии судей, и он наложил вето. Но депутаты решили эту проблему.

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