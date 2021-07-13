Рада соберется на еще одно внеочередное заседание: что рассмотрят депутаты

Депутаты готовы ударно поработать / Фото: Reuters
Верховная Рада проведет еще одно внеочередное заседание. 15 июля депутаты рассмотрят 13 законопроектов, среди которых большинство документов – экологические.
Соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.
Заседание созвано на четверг в 16:00. Будут рассмотрены такие законопроекты:
- №5463 о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине;
- №3091 о государственном экологическом контроле;
- №4461 о территории Изумрудной сети;
- №4167 о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности;
- №5650 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно сохранения лесов;
- №5339 относительно усовершенствования механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в воздух;
- №2351 относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира;
- №3576 относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых;
- №4407 относительно объектов повышенной опасности;
- №4259 относительно регулирования хозяйственной деятельности по озоноразрушающим веществам и фторированным парниковым газам;
- №4572 относительно содействия привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества;
- №5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг;
- №5551-2 о направлении средств на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия.
Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада поддержала предложения Зеленского о судебной реформе. Президенту не понравились некоторые моменты в законе о Высшей квалификационной комиссии судей, и он наложил вето. Но депутаты решили эту проблему.