Рада разрешила украинцам менять отчество

Ранее законодательство позволяло менять только имя и фамилию

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2450, которым разрешила лицам, достигшим 16 лет, по своему желанию менять отчество. Соответствующий документ поддержали 259 народных депутатов.

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Отметим, что действующим законодательством уже разрешается менять имя и фамилию, а теперь депутаты дополнили статью 295 Гражданского кодекса и статью 149 Семейного кодекса положениями, которые разрешают менять отчество.

Таким образом, новый закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты о праве физического лица на смену отчества предполагает:

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с 16 лет подросток может менять фамилию, имя и отчество по своему желанию;

с 14 лет можно сменить ФИО только с разрешения родителей (попечитель);

в случае возражения одного из родителей по изменению отчество ребенка, спор относительно такого изменения может решаться органом опеки и попечительства.

Ранее мы сообщали о смене отчества для украинцев. Когда эту инициативу только анонсировали в начале года, пользователи соцсетей начали примерять матронимы – родовые имена по матери, например, Наталиевич или Ольгович.

Также писали, почему украинцы меняют имена: преступления, смена пола и погоня за модой. Журналисты нашей редакции поговорили с начальником Шевченковского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Львовского ГУЮ Оксаной Горинюк-Кожухаловой. Только в одном Шевченковском районе Львова с начала года 72 взрослых и восьмеро детей пожелали изменить имена.

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Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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