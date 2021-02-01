Рада рассмотрит вопрос легализации оружия: что готовят украинцам

Верховная Рада на этой неделе может рассмотреть законопроект о легализации оружия, который должен упорядочить рынок гражданского оружия в Украине. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.
По его словам, документ дискуссионный, поэтому его еще будут дорабатывать.
"В нем есть как правильные вещи, так и вещи, которые будут разделять зал. Будем говорить откровенно. Это первое чтение. Будет возможность его доработать с учетом тех предложений, замечаний, которые сегодня уже фактически звучат", – сказал Разумков.
Что это за законопроект
Речь идет о законопроекте № 4335 об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Недавно профильный комитет одобрил его и рекомендовал депутатам принять в первом чтении. Документ устанавливает такие категории гражданского огнестрельного оружия:
- А – автоматическое огнестрельное оружие;
- В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);
- С – короткоствольное огнестрельное оружие;
- D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;
- Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.
Наподобие водительского удостоверения будет документ на оружие. На каждую единицу оружия предлагается ввести технический паспорт со сведениями о собственнике и серийном номере.
Кто из граждан Украины будет иметь право на оружие:
- кто не имеет медицинских противопоказаний;
- кто не имеет судимости;
- кто не привлекался к административной ответственности в течение последнего года.
Законопроектом предлагается ввести госреестр оружия, а также страхование гражданской ответственности за причинение с его использованием вреда третьему лицу или его имуществу.
Ранее сайт "Сегодня" рассказывал обо всех за и против в вопросе вооружения украинцев и будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк