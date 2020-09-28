Рада проведет внеочередное заседание 20 октября: Разумков назвал причину

Согласно календарному плану, в тот день не должна было быть пленарного заседания

Верховная Рада намерена провести 20 октября пленарное заседание для рассмотрения в первом чтении законопроекта о государственном бюджете на 2021 год.

Реклама

Отметим, что та неделя, с 19 по 23 октября, по плану не должна быть пленарной, но депутатов, судя по всему, ждет внеочередное заседание.

"1 октября – это последний срок, когда можно подавать свои правки и предложения в бюджет. И надо учесть, 20 октября, чтобы у нас было пленарное заседание, потому что это крайний срок, когда Верховная Рада должна согласовать и направить свои предложения в Кабмин. 20 октября нужно будет провести пленарное заседание Верховной Рады", – сказал Разумков.

Как известно, Бюджетный кодекс предусматривает, что первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря.

Как сообщали новости "Сегодня", первый проект государственного бюджета Украины на 2021 год, поданный Кабмином в Верховную Раду, вызвал много вопросов, недовольств и пожеланий. В итоге его отправили на доработку. Одна из основных претензий к документу – увеличенные расходы на власть при растущем дефиците и сокращении расходов на другие, социально значимые сферы. Мы разобрались, как в 2021 году предлагают финансировать высшие органы власти.

Реклама

Также подробней о госбюджете не следующий год смотрите в нашем сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама