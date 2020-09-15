Рада проголосовала за создание нового вида военной службы

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект № 3553 относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения военного учета. За проголосовали 226 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке, законопроект предполагает:
- создание на базе военных комиссариатов соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки;
- совершенствование порядка осуществления воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе введение военного учета резервистов, определение органов его ведения и их полномочий;
- уточнение механизма наполнения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов;
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- введение нового вида военной службы – военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, порядка его организации и проведения, обеспечения для призываемых лиц трудовых, образовательных гарантий, гарантий социально-правовой защиты;
- усовершенствование основ административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.
Президентский законопроект также предлагает увеличить размер штрафов за нарушения, связанные с прохождением воинской службы.
Так, если законопроект будет принят, штраф за нарушение воинского учета составит 510-850 грн (в настоящее время, по данным СМИ, 85-119 грн), повторное нарушение будет стоить 850-1700 грн (в настоящее время, по данным СМИ, 170-255 грн).
Штрафы за нарушение мобилизационной подготовки поднимут до 1700-3400 гривен для обычных граждан и до 3400-5100 гривен для должностных лиц, а при повторном нарушении – от 3400 до 5100 и от 5100 до 8500 гривен соответственно.
За умышленную порчу или утрату военно-учетных документов будут взимать штраф от 510 до 850 гривен, а при повторных случаях от 850 до 1700 гривен.
Ранее президент Владимир Зеленский внес изменения в порядок военной службы в случае военного положения.
О том, как проходил призыв в прошлом году, смотрите в сюжете:
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