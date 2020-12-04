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Рада приняла закон об ускоренной регистрации вакцины от COVID-19

4 декабря, 13:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Закон обеспечит быстрый выход на украинский рынок иностранных вакцин

Верховная Рада приняла закон, которым предлагается сократить сроки регистрации вакцины от коронавируса в Украине. За законопроект № 4314 проголосовали 270 народных депутатов.

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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в мире сейчас 254 активных клинических испытания кандидатов-вакцин. К сожалению, Украина не была включена ни в одно из таких испытаний, говорится в пояснительной записке.

Теперь регистрация иностранной вакцины в Украине будет длиться не более пяти дней. Таким образом, Украина сможет присоединиться к мировому сообществу в клинических испытаниях и дать доступ десяткам тысяч украинцев к вакцине от COVID-19 уже в ближайшие месяцы. Как только вакцины начнут производить для продажи и массового распространения, ее можно будет быстро завезти в Украину – новый закон устраняет все бюрократические преграды.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Степанов рассказывал, что Украина ведет переговоры о закупке вакцины и уже на стадии подписания контрактов с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm. По его словам, уже в первом полугодии ожидается первый транш препарата в 1,2 млн доз. В свою очередь главный санврач страны Виктор Ляшко говорил, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться бесплатно – за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран. На днях Великобритания первой в мире зарегистрировала вакцину, после чего Степанов заявил, что и Украина будет иметь к ней доступ.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Верховная Рада вакцина коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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