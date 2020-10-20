Рада поддержала создание штаба по борьбе с коронавирусом: что это значит

Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании поддержала проект постановления о мерах противодействия распространению коронавирусной болезни и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз. За документ проголосовали 308 народных депутатов.

"И так постановление. Бесплатные тесты, горячая линия, бесплатные тесты для тех, у кого есть симптомы (коронавируса), бесплатные лекарства для тех, кто лечится амбулаторно и в стационаре, бесплатная вся диагностика, включая все анализы для амбулаторных и стационарных (пациентов). 300% доплаты медикам (до оклада) и немедицинским работникам, которые контактируют (с коронавирусными больными). Страховка медикам, если они заболели", – коротко объяснила инициатор проекта постановления лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

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