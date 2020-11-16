Рада отменила три заседания на этой неделе: стала известна причина

Верховная Рада на этой неделе проведет лишь одно пленарное заседание – 17 ноября. В среду, четверг и пятницу депутаты будут работать в комитетах. Об этом сообщила на Согласительном совете с лидерами фракций и групп вице-спикер парламента Елена Кондратюк.

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На этой неделе будет проведено только одно пленарное заседание – во вторник. В среду, четверг и пятницу решили не собираться из-за большого количество заболевших "ковидом" в стенах парламента.

"У нас очень непростая ситуация с COVID-19. У нас сейчас 27 больных депутатов. Всего у нас переболели более 90 депутатов. Сейчас болеют 24 работника Аппарата Верховной Рады, которые реально принимают решения. Мы сегодня посоветовались с руководством фракций и групп… Понимаем, что мы завтра должны поработать полный сессионный день, а я вношу такое предложение: что бы среда, четверг и пятница были у нас работой в комитетах", – заявила Кондратюк.

Как сообщали новости "Сегодня", на вторник в Верховную Раду вызывают весь Кабмин. Депутаты хотят услышать, как правительство борется с распространением коронавируса. Также на повестке есть еще несколько важных вопросов.

Кроме того, Рада будет предлагать Кабмину отменить карантин выходного дня.

Видео: Сегодня

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