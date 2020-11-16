Рада откладывает рассмотрение законопроектов по КСУ – СМИ

Верховная Рада на нынешней пленарной неделе не рассмотрит ни одного из законопроектов, которые должны помочь преодолеть кризис в связи с решением Конституционного суда.

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Об этом сообщили несколько депутатов разных фракций парламента, передает "Украинская правда".

Нет ни одного из законов, касающихся разрешения кризиса вокруг КСУ, и в обнародованной в понедельник после согласительного совета в парламенте повестке дня.

Собеседники издания сообщили, что на этой пленарной неделе не планируют рассматривать ни президентский закон о роспуске Конституционного суда, ни законопроект спикера Дмитрия Разумкова о восстановлении норм о незаконном обогащении.

"У "слуг" внутри конфликт. Голосов для закона Зеленского нет, а Офис делает все, чтобы закон Разумкова также не голосовали. Все выходные лидеры СН обзванивали другие фракции и предлагали вообще не проводить заседание, мол, Разумков и Стефанчук болеют", – сообщил один из источников в оппозиционных фракциях.

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Против отмены сессионной недели категорически выступила вице-спикер Елена Кондратюк, она провела согласительный совет и пленарное заседание во вторник состоится, но будет единственным на этой неделе.

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Отмечается, что решение конституционного кризиса откладывается минимум до следующей пленарной недели, которая начнется 1 декабря, если не будет принято решение о созыве внеочередного заседания.

"Пока не видно, чтобы Офис пытался решить кризис. Коммуникации с Разумковым нет. На этой неделе в рассмотрение законов о КСУ заходить не будут", - рассказал источник, близкий к Разумкову

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов.

В ответ президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект как неотложный, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда.

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