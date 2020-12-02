Рада определила, в каком случае депутаты могут пропускать заседания

То же самое касается и пропуска заседаний парламентских комитетов

Верховная Рада внесла изменения в свой Регламент и в некоторые законы, уточнив уважительные причины для отсутствия народных депутатов на пленарных заседаниях парламента и комитетов. Соответствующий закон был принят на сегодняшнем заседании.

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Документом устанавливается, что уважительной причиной отсутствия депутата на заседании парламента (комитета) считается:

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выполнение нардепом в это время поручений ВР, главы ВР (комитета);

командировка, участие в мероприятиях, осуществляемых в рамках работы постоянных делегаций;

временная нетрудоспособность;

лечение;

отпуск по беременности и родам, отпуск в связи с рождением ребенка , отпуск по уходу за ребенком, отпуск в связи с бракосочетанием, отпуск в связи со смертью родных;

, отпуск по уходу за ребенком, отпуск в связи с бракосочетанием, отпуск в связи со смертью родных; документально подтвержденные транспортные препятствия, которые делают невозможным участие в пленарном заседании;

участие в судебном процессе.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году Верховная Рада ввела наказание для депутатов-прогульщиков. Согласно принятому закону, народных избранников будут лишать зарплаты, если они прогуляют треть заседаний.

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