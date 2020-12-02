Рада определила, в каком случае депутаты могут пропускать заседания

Верховная Рада внесла изменения в свой Регламент и в некоторые законы, уточнив уважительные причины для отсутствия народных депутатов на пленарных заседаниях парламента и комитетов. Соответствующий закон был принят на сегодняшнем заседании.
Документом устанавливается, что уважительной причиной отсутствия депутата на заседании парламента (комитета) считается:
- выполнение нардепом в это время поручений ВР, главы ВР (комитета);
- командировка, участие в мероприятиях, осуществляемых в рамках работы постоянных делегаций;
- временная нетрудоспособность;
- лечение;
- отпуск по беременности и родам, отпуск в связи с рождением ребенка, отпуск по уходу за ребенком, отпуск в связи с бракосочетанием, отпуск в связи со смертью родных;
- документально подтвержденные транспортные препятствия, которые делают невозможным участие в пленарном заседании;
- участие в судебном процессе.
Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году Верховная Рада ввела наказание для депутатов-прогульщиков. Согласно принятому закону, народных избранников будут лишать зарплаты, если они прогуляют треть заседаний.
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