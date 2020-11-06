Рада не смогла назначить нового судью КСУ: подробности

Верховная Рада так и не смогла назначить новых судей Конституционного Суда. Депутаты не поддержали кандидатов на эту должность и теперь будет новый конкурсный отбор.

Реклама

Накануне Комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал Раде рассмотреть кандидатуры на должность судьи КСУ Юрия Павленко, Ольги Боднар-Петровской, Николая Серого и Наталии Денисенко. Отметим, что ранее Николай Буроменский снял свою кандидатуру.

На заседании кандидаты выступили перед депутатами, рассказали о своем видении работы судьи Конституционного Суда и как они будут выполнять свои обязанности по обеспечению верховенства Конституции Украины, защиты конституционного строя государства, конституционных прав и свобод человека и гражданина в случае их избрания в КСУ.

После окончания выступлений судей и депутатов состоялось рейтинговое голосование по кандидатам, по результатам которого наибольшее количество голосов набрал Юрий Павленко (154). После этого его кандидатура была поставлена на окончательное утверждение, но Рада провалила голосование – Павленко поддержали лишь 100 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В тренде Совсем страх потеряли. Стефанчук призвал штрафовать депутатов без масок

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился в Комитет по вопросам правовой политики с поручением подготовить повторный конкурс.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", 3 ноября большинство депутатов Верховной Рады призвали судей КСУ подать в отставку. А 4 ноября в КСУ зарегистрировали заявление нардепов об отставке судей.

5 ноября СМИ узнали, что четверо судей отказались ходить на заседания из-за резонанса, связанного с последними событиями вокруг КСУ. Речь идет о заместителе главы КСУ Сергее Головатом, судьях Олеге Первомайском, Викторе Колеснике и Василии Лемаке. Ранее эти судьи голосовали против отмены части антикоррупционного законодательства относительно е-декларирования.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама