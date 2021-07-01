Рада начала реформу строительной сферы в Украине: что это значит

Система государственного архитектурно-строительного контроля в Украине одна из самых коррумпированных, но теперь правила игры изменятся

Сфера градостроительства в Украине будет работать по-новому. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5655 о реформировании сферы градостроительства, которым по сути лишает Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) функций, которые связывали с коррупцией.

Почему решили избавиться от ГАСИ?

Реклама

На сегодняшний день выполнение разрешительных и регистрационных функций в строительстве, осуществление государственного архитектурно-строительного контроля и надзора за соблюдением требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм возложено на ГАСИ.

Разрешительную деятельность в сфере строительства эксперты и правоохранители считают основным источником коррупции в строительной отрасли, поскольку на стадии предоставления документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ, принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов фиксируется наибольшее количество злоупотреблений и нарушений. Система государственного архитектурно-строительного контроля в Украине есть и остается одной из самых коррумпированных, и требует полной перезагрузки и проведения реформы, которую инициировал Зеленский.

Что предлагается законопроектов №5655

Документ предусматривает либерализацию процесса разрешений и оформления строительства, а также полную диджитализацию взаимодействия застройщика с разрешительными процессами.

Сфера строительства станет прозрачней. Фото: "Сегодня"

"Благодаря внедрению е-системы на всеукраинском уровне удастся побороть взяточничество, которым по сей день славилась ГАСИ", – рассказывала ранее глава Координационного совета по решению проблемных вопросов в градостроительстве, народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк.

Реклама

Основные положения законопроекта:

Заказчик сам будет регистрировать права на выполнение подготовительных и строительных работ через электронную систему, если все основные разрешения (право на землю, градостроительные условия, экспертиза) уже занесены в электронную систему или соответствующие реестры.

Регистрацию прав на начало строительства будут выполнять нотариусы и государственные регистраторы прав на недвижимое имущество.

Функцию проверки соответствия проектной документации ГСН и прочим нормам передадут специализированным экспертным организациям, для которых предусмотрят усиленную уголовную, административную и имущественную ответственность.

Электронная система сможет автоматически блокировать действия нечестных застройщиков, которые ранее пользовались поддельными печатями и экспертными отчетами.

Предусматривается механизм защиты исторических памятников.

Напомним, в марте 2020 года Зеленский и Шмыгаль объявили о ликвидации ГАСИ, при этом власти учли пожелания застройщиков и инвесторов. Мы разбирались, насколько подешевеют новостройки после ликвидации ГАСИ.