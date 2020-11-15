Рада на следующей неделе рассмотрит закон о референдуме – Стефанчук

Всего в течение ближайшей недели депутаты планируют рассмотреть более 100 актов

В Верховной Раде на следующей неделе планируют рассмотреть законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

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Об этом сообщил первый вице-спикер Руслан Стефанчук в видеообращении.

"На следующей неделе запланировано рассмотрение законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум", – рассказал он.

Стефанчук отметил, что принятие закона происходит в период очередной годовщины проведения всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года, "который подарил независимость Украине", что, по его мнению, "очень символично".

Кроме того, вице-спикер рассказал, что Верховная Рада собирается рассмотреть законопроекты об инвестиционных нянях, системе общественного здоровья, виртуальных активах и о защите прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, у которых есть инвалидность.

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"Также ряд социальных инициатив, направленных на защиту населения в период карантина", – добавил Стефанчук.

Всего на следующей неделе Рада планирует рассмотреть более 100 законодательных актов.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозировал, что закон о референдуме во втором чтении и в целом парламент может принять в ноябре.

Напомним, 12 ноября у первого заместителя главы Верховной Рады Руслана Стефанчука был обнаружен коронавирус, поэтому сейчас он находится на самоизоляции, но продолжает работать в дистанционном режиме.

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