Рада может собраться на срочное заседание из-за ситуации в Беларуси

Депутаты "Слуги народа" уже обращались к властям Беларуси из-за происходящего в Минске. Теперь в Верховной Раде собирают подписи за созыв внеочередного заседания, чтобы обсудить ситуацию в этой стране.

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Об этом заявила "слуга народа" Елизавета Богуцкая, передает телеграм-канал PavlovskyNEWS.

"Мы разослали по всем фракциям. Никита Потураев еще ночью передал в "ЕС", "Батькивщину", "За будущее" и "Доверие", – сказала она.

Богуцкая отметила, что на данный момент пока есть 30 подписей от "слуг народа" и всех депутатов фракции "Голос".

Ожидается, что обращение будет обнародовано и принято на внеочередном заседании Верховной Рады 25 августа, после чего будет направлено парламентариям Беларуси.

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В свою очередь депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что записано обращение к белорусам, которые протестуют против результатов выборов.

"Друзья, применение силы и многочисленные нарушения, которые сейчас массово происходят на улицах Минска и других белорусских городов, говорит о полном несоответствии международным стандартам прозрачного, свободного и справедливого волеизъявления. Мы с коллегами из межфракционного объединения "За демократическую Беларусь" призываем не признавать легитимность этих выборов и верим в вашу победу на пути к свободе и демократии", – написал он в Telegram.

Как сообщали новости "Сегодня", по предварительным данным Центральной избирательной комиссии, на выборах победил действующий белорусский президент Александр Лукашенко с результатом – 80,23%. У оппозиционной кандидатки Светланы Тихановской насчитали 9,9% голосов. И окончательные результаты, говорят в комиссии, вряд ли будут сильно отличаться. Явка на выборах, по официальным данным, составила 84,23%. После окончания голосования в Минске и других городах вспыхнули массовые протесты. Сейчас известно о трех тысячах задержанных активистов. Также в массовых акциях погиб один мужчина, в больницах десятки пострадавших. Читайте все подробности о выборах в Беларуси.

В Украине не в восторге от происходящего в Минске. Президент Владимир Зеленский в своем заявлении о масштабных столкновениях в Беларуси призвал отказаться от насилия и начать диалог между властью и протестующими.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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