Закон о референдуме могут принять до конца года – депутат

Нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что за закон о референдуме могут проголосовать до конца текущего года.

Про этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

"Сейчас Венецианская комиссия высказала свои замечания, мы вносим необходимые изменения между первым и вторым чтением и на второе чтение выносим в зал. И я думаю, что со следующего года народ Украины уже будет иметь прямой инструмент народовластия через референдум", – сказал Качура.

Он отметил, что Верховная Рада затянула с принятием этого законопроекта, ведь в начале работы "слуги народа" обещали, что он будет проголосован одним из первых. Также он сказал, что над текстом документа все это время пытались основательно работать.

Нардеп сообщил, что одной из норм законопроекта является то, что в случае согласования Радой он сможет предоставить гражданам право отменять законы по результатам референдума. В то же время он признал, что эта норма является спорной и из-за нее нардепы даже ссорились.

Отметим, согласно Конституции, народное волеизъявление осуществляется через выборы, референдум и другие формы непосредственной демократии. Всеукраинский референдум назначается Верховной Радой Украины или президентом. При этом референдумы относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии невозможны.

Напомним, еще в июне Качура сообщал, что Верховная Рада в ближайший месяц примет законопроект о референдуме, который был одним из ключевых предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского.

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