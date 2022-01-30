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Пьют пиво и спешат на концерты: в Киеве перестали бояться вторжения Путина – CNN

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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30 января, 18:07
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Иностранные СМИ встревожены тем, что президент Украины абсолютно спокоен на фоне ситуации с возможным вторжением в Украину
Украинцы перестали бояться вторжения и готовы защищать свою страну
Украинцы перестали бояться вторжения и готовы защищать свою страну / Фото: Коллаж: Сегодня

"Точка напряжения" уже пройдена. За 8 лет войны в стране украинцы уже перестали бояться информации о приближающемся вторжении России в Украину и захвате городов. Об этом пишет американское издание CNN.

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В Украине обычная жизнь: работают магазины, в магазинах с переизбытком товаров и продуктов, на вокзалах и аэропортах нет толп людей с чемоданами, которые пытаются покинуть страну.

Издание решило поинтересоваться у украинцев, как они относятся к ситуации касательно возможного вторжения в Украину.

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Что думают Украинцы

42-летний милиционер, одетый в традиционную "шапку" и с портфелем в руке по пути домой с работы, говорит, что он ничуть не боится.

"Я вижу всех солдат. Мне не страшно, и я готов защищать — на самом деле, не только я, каждый готов защищать и защищать свою страну", – сказал он.

Пенсионерка Ирина, которая спешит на концерт считает, что все происходящее – это шоу.

"Это все шоу, и я не хочу быть частью какого-либо шоу. Единственное шоу, которое я хочу увидеть, это концерт, на который я опоздаю, так что это должно сказать вам то, что вам нужно знать!", – отметила она.

55-летний Александр также не видит повода чего-то бояться.

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"Я не боюсь... чего тут бояться?", – сказал он. На вопрос, что с ним будет на войне, он с улыбкой отвечает: "Пиво лучше пить сейчас, потому что, если будет война, тогда много пить не будем".

Людей не смущают барабаны войны и ролики в соцсетях, на которых видно, как российские танки перебрасывают к границам Украины.

Издание отмечает, что вероятнее всего за восемь лет войны сделали людей менее чувствительными. Украинцы считают, что Путин блефует и не хочет на самом деле большой войны, за которую он может понести серьезное наказание. Кроме того, люди уверены, что украинская армия, потерпевшая крах в 2014 году, теперь может дать реальный отпор, учитывая миллиарды долларов инвестиций.

А что говорит президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский владеет ситуацией и информацией и призвал украинцев не паниковать.

"Нам не нужна паника. Нам нужно единство нашего народа. Народ должен быть уверен в своей армии и президенте. Он должен доверять своей власти и спецслужбам", – сказал Зеленский, отвечая на вопросы представителей иностранных СМИ.

Иностранные СМИ взволнованы спокойствием Зеленского

Источники в США и Украине, а также Politico со ссылкой на Puck и NatSec Daily сообщили, что Украину беспокоит, что ее используют в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Россией. Некоторые официальные лица говорят, что правительство Украины встречает поддержку США без "особой благодарности". В ответ на это президент США Джо Байден и его советники были "раздражены публичным преуменьшением Зеленским угрозы".

"Мы понимаем, в каком сложном положении находится президент Зеленский и под каким давлением он находится. Но в то же время он, приуменьшая риск вторжения, просит предоставить оружие на сотни миллионов долларов, чтобы защититься от него. Мы считаем, что важно открыто и откровенно говорить об этой угрозе", – сказал в комментарии Fox News один из чиновник из окружения Байдена.

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