Что спросит Зеленский у народа? 10 вопросов (прогноз)

До 25 октября, когда в Украине назначены местные выборы, в Украине пройдет общественный опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Как заявил глава государства в своем видеообращении к гражданам, на опрос будут вынесены минимум 5 вопросов.

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Общество взбудоражилдось. Сможет ли власть организовать опрос за столь короткое время? И какие вопросы будут вынесены на опрос. Но самое интересное – какие последствия будет иметь тот или иной ответ граждан? Со всеми вышеназванными вопросами разбирались журналисты "Сегодня".

Главное

Закон, позволяющий ЦИК проводить опросы еще не принят. Но время есть

Организовать опрос в сжатые сроки сложно. Но можно

Украинский опрос по своей сути больше будет напоминать швейцарские референдумы, чем недавний российский опрос по изменениям в Конституцию

Власть не обязана имплементировать волю народа, высказанную в опросе. Но будет вынуждена это сделать

Для справки:

Что такое общественный опрос?

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Общественный опрос – один из элементов

программного пункта Владимира Зеленского о народовластии

(другие элементы – референдум, право законодательной

инициативы и т.д.).

Что об этом говорится в программе президента?

"Народ Украины будет формировать основные задачи для власти

через референдумы и другие формы прямой демократии".

Что может интересовать Зеленского

На самом деле точные темы, которые будут озвучиваться в вопросах, не известны. Нет и детального плана, как именно и в каком формате будет проведен опрос. Например в телеграм-каналах политиков появилась информация, что якобы первый вопрос, который президент Владимир Зеленский выносит на всеукраинский опрос в день местных выборов, будет озвучен в среду, 14 октября. Затем ежедневно по одному вопросу будут озвучены следующие. Якобы опрос проведут в виде голосования некими "бюллетенями", на которых будут все эти вопросы, а затем возле избирательных участков будут стоять волонтеры с урнами, раздавать бюллетени, а люди будут вписывать в их ответы. Все это будет добровольно, а координировать действо будет замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Но есть момент, который связан с сомнениями, будет ли власть инициировать на первом же опросе обсуждение, раскалывающих общество. Как, например, легализация каннабиса, о чем уже сообщили СМИ, ссылаясь на свои источники в ОП.

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По мнению Владимира Фесенко, это нецелесообразно.

"Если бы я мог рекомендовать Банковой, я бы не поднимал накануне местных выборов вопросы, которые могут расколоть общество. Потому что этим могут воспользоваться оппоненты. К тому же, к действительно серьезным опросам нужно готовить общественное мнение", – отмечает эксперт.

Возможные вопросы президента к народу

Сайт "СЕГОДНЯ", проконсультировавшись с экспертами, подобрал пул возможных вопросов, которые могут быть заданы президентом.

Итак, возможные вопросы:

Вопрос продажи земли иностранцам Вопрос сокращения числа народных депутатов Дополнительные основания для лишения депутата мандата Вопросы Донбасса (если соответствующую норму уберут из закона) Вопросы децентрализации (например по префектам) Вопрос об особом статусе Донбасса – вносить в Конституцию или нет? Вопрос об амнистии Вопрос о выборах на Донбассе Вопрос о статусе русского языка Вопрос о НАТО

Это не окончательный вариант, а всего лишь предположение на основе экспертных воводов.

Опрос или все-таки референдум

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Организация общественного опроса в сжатый срок несет множество рисков. Начиная с того, что общественное мнение не будет подготовлено, как следует. Заканчивая тем, что на каком-то этапе организация опроса может дать сбой.

Реализовать идею общественного опроса, как формы прямой демократии власть взялась в августе нынешнего года. Именно тогда в парламент был внесен законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Центральной избирательной комиссии" по опросам общественного мнения". Новая идея вызвала серьезные опасения и возражения на парламентском уровне и с трудом прошла профильный комитет. На сегодня законопроект не принят.

Теоретически – власть может успеть с организацией референдума.

Это отмечают опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты

Но для этого необходимо за оставшиеся 11 дней:

Утвердить в первом чтении и в целом законопроект об опросе

Подписать и опубликовать его

На уровне ЦИК принять необходимые решения

Провести тендеры по печати бюллетеней

Напечатать бюллетени и развезти по участкам

В проекте упомянутого закона отмечается, что в перечень вопросов в опросах общественного мнения "не могут быть включены вопросы временно оккупированных территорий, в частности, вопрос выборов на временно оккупированных территориях, экономическое взаимодействие с временно оккупированными территориями, порядок управления такими территориями, а также вопросы амнистии и взаимодействия с государством, признана Верховной Радой Украина государством-агрессором или государством оккупантом".

Политологи, тем не менее, отмечают, что эта норма может быть изменена в ходе рассмотрения проекта в зале. С другой стороны, очевидно, что как только какая-либо из политсил инициирует соответствующую правку, работа парламента может быть заблокирована. Это значительно затруднит утверждение закона или сделает это невозможным в принципе.

Что говорят эксперты

Общественный опрос – не референдум. Его имплементация (то есть утверждение одобренных народом изменений на законодательном уровне) не обязательна.

"Как я вижу, общественный опрос в понимании президента – это скорее швейцарская модель. Это не то, что было в России летом нынешнего года. Россиян опрашивали относительно изменений в Конституцию. У нас же опрос будет носить совещательный характер. Это как срез общественного мнения по тем или иным вопросам", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" Владимир Фесенко.

Опрос, в отличие референдума, не может решать, например, вопросы об изменении территории Украины, другие изменения в Конституцию, требующие проведения всеукраинского референдума.

"Тем не менее, если власть инициирует опрос по тому или иному важному вопросу. И если на этот вопрос будет получен конкретный и четкий ответ граждан, то даже по сугубо политическим мотивам она должна имплементировать решение. Но вот имплементирует ли? Это вопрос открытый. Лично у меня есть предположения, что президент Владимир Зеленский с помощью опроса намерен провести через парламент некоторые законопроекты, скажем так, не очень популярные среди парламентариев. Заручившись поддержкой народа, он получит аргумент", – отмечает Владимир Фесенко.

В свою очередь Вадим Карасев не исключает, что вопросник будет включать, как полный комплект опросов по Донбассу, так и вопросы по языку и НАТО:

"Я думаю, что президент действительно хочет использовать эти местные выборы, как реальный соцопрос по наиболее актуальным проблемам. В том числе по Донбассу. Это будет действительно большой социологический опрос, результаты которого могут быть полезны президенту и Украине, как в переговорах с Россией, так и для аргументации позиции нашим западным союзникам", – отмечает Вадим Карасев.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского по поводу проведения опроса 25 октября:

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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