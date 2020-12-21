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Пять министров устроят в прямом эфире "батл" на лучший борщ

21 декабря, 11:55

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Среди участников кулинарного марафона четыре мужчины и одна женщина

Недавно в эфире телеканала "Украина 24" нардепы ели мивину, а теперь члены правительства будут соревноваться в приготовлении борща.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Марафон "Культура и традиция приготовления украинского борща" начнется во вторник в 17:30. В приготовлении лучшего борща будут соревноваться:

  • министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский;
  • министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;
  • вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;
  • министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
  • министр юстиции Денис Малюська.

Модератором соревнования выступит профессионал в кулинарных делах Евгений Клопотенко.

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Транслировать кулинарный "батл" будет Минкульт на своей странице в Facebook.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что борщ станет культурным наследием Украины.

Также мы разбирались, сколько стоит самый дорогой борщ в Киеве. Журналисты нашли и попробовали борщ за 355 гривен и узнали, чем он отличается от классического.

Видео: Сегодня

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