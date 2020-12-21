Пять министров устроят в прямом эфире "батл" на лучший борщ

Недавно в эфире телеканала "Украина 24" нардепы ели мивину, а теперь члены правительства будут соревноваться в приготовлении борща.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
Марафон "Культура и традиция приготовления украинского борща" начнется во вторник в 17:30. В приготовлении лучшего борща будут соревноваться:
- министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский;
- министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;
- вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
- министр юстиции Денис Малюська.
Модератором соревнования выступит профессионал в кулинарных делах Евгений Клопотенко.
Транслировать кулинарный "батл" будет Минкульт на своей странице в Facebook.
Ранее новости "Сегодня" писали, что борщ станет культурным наследием Украины.
Также мы разбирались, сколько стоит самый дорогой борщ в Киеве. Журналисты нашли и попробовали борщ за 355 гривен и узнали, чем он отличается от классического.
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