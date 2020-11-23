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Пять баллов, не дрейфонул. Богдан рассказал о встрече Зеленского с Путиным

23 ноября, 16:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Путин игрок глобального масштаба и очень сильный противник, отметил бывший соратник Зеленского

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью журналистке Ксении Собчак рассказал, что был приятно удивлен, как президент Владимир Зеленский показал себя на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.

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Он отметил, что Путин игрок глобального масштаба и очень сильный противник с колоссальным опытом в политике.

"Мне было реально страшно, что он (Зеленский) растеряется. Все-таки сам Путин. Все-таки разговор серьезный: не о погоде, и не о том, какой классный фильм – разговор о войне, о человеческих жизнях … Я боялся, что там будет больше эмоций, чем рационализма. Но встреча была проведена на пять. Не растерялся, не дрейфонул, не запутался", – сказал Богдан в интервью.

Напомним, первая встреча Путина и Зеленского состоялась 9 декабря 2019 года в Париже на саммите "Нормандской четверки". Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Президенты Украины и России говорили более часа. Украинские эксперты и иностранные СМИ отмечали, что на тех переговорах украинский лидер как минимум не проиграл. Читайте подробнее, почему Россия проиграла Украине в Париже по итогам встречи Зеленского и Путина.

Смотрите также наш сюжет о той "нормандской" встрече:

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Владимир Зеленский Владимир Путин Андрей Богдан

Источник: Сегодня

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