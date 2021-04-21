Путину нужно давать по зубам, он понимает только язык силы – Яценюк

Президент РФ Владимир Путин хамит всему миру и очень давно перешел все "красные линии", однако западные партнеры Украины не всегда понимали, что он сам определяет их.

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Об этом лидер партии "Народный фронт", премьер-министр (2014-2016) Арсений Яценюк заявил в программе "Сегодня вечером" на телеканале "Украина 24".

"Очень жаль, что еще с тех времен, когда он напал на Грузию, наши западные партнеры не приняли решение о том, что Путину нужно давать по зубам, – заявил политик и добавил. – Путин понимает только язык силы".

В нынешнем выступлении Путин "хамит всему миру" и "цинично и нагло грозит", подчеркнул Яценюк: "Он делает это по одной простой причине – он не чувствует того, что западный мир ему не позволит переходить красные линии и именно западный мир эти красные линии будет устанавливать".

Лидер "Народного фронта" отметил, что Путин упомянул в своем выступлении об Украине в контексте своего соратника Януковича, когда "начал рассказывать о государственном перевороте":

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"Это Путин вместе с Януковичем хотели сделать в Украине государственный переворот. И народ Украины им не дал возможности это сделать. И он с этой травмой живет не только с 2014-го, а еще с 2004 года". Путин заявил также, что будет защищать Лукашенко, как он и защищал Януковича.

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"Это очень хамское манера враждебного президента враждебной страны, которая требует самой жесткой реакции как со стороны Украины, так и со стороны всего мирового сообщества. И это не просто слова. Он будет реагировать только на действия. А слова для него – пустые звуки", – сказал политик.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что считает последнюю реакцию на агрессию Путина со стороны западных партнеров более адекватной: "Они наконец-то осознали, что он для них угрозу тоже представляет. Сегодня Украина защищает и Украину, и границы Европейского Союза. Мы сегодня стоим на этом фронте".

Говоря о реакции коллективного Запада, Яценюк напомнил, что США ввели санкции против России. Они не напрямую связаны с Украиной, отметил он, однако США заявили, что будут бороться за свои интересы и интересы Украины.

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Следующий этап, подчеркнул он, – это позиция Европы: "Европа должна говорить в один голос. Ведь это касается безопасности Европы и ее граждан".

"Коллективный Запад должен занимать очень жесткую позицию и помочь Украине. Как поставкой вооружения, так и введением санкций, так и жестким диалогом с Путиным. Все должны стоять сейчас плечом к плечу с Украиной", – подчеркнул он.

Напомним, сегодня Путин выступил перед Федеральным собранием и пара минут говорил о силе русского оружия и красные линии , Хотя 2018 он говорил об этом около часа.

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