Путин убийца или нет? Меркель ответила на вопрос украинского депутата (видео)

Канцлер Германии Ангела Меркель не смогла однозначно ответить на вопрос украинского депутата Алексея Гончаренко, считает ли президента РФ Владимира Путина убийцей.
Об этом шла речь во время ее онлайн-включения в заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Гончаренко задал ей четкий вопрос, считает ли она российского президента убийцей или нет, но получил дипломатический ответ.
"Что касается Владимира Путина, когда речь идет о критике в его адрес, я его тоже критикую, в том числе в личном общении. Я пытаюсь критиковать то, что считаю неприемлемым в плане прав человека в России", – сказала Меркель.
Напомним, сегодня в ПАСЕ с участием Гончаренко возник другой скандал – президент организации прервал выступление депутата после того, как он продемонстрировал прострелянный на Донбассе российскими пулями украинский флаг.
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