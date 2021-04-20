Путин убийца или нет? Меркель ответила на вопрос украинского депутата (видео)

После громкого заявления Байдена о Путине, теперь такое же признание хотят слышать от других мировых лидеров – канцлер дала свой ответ

Канцлер Германии Ангела Меркель не смогла однозначно ответить на вопрос украинского депутата Алексея Гончаренко, считает ли президента РФ Владимира Путина убийцей.

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Об этом шла речь во время ее онлайн-включения в заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Гончаренко задал ей четкий вопрос, считает ли она российского президента убийцей или нет, но получил дипломатический ответ.

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"Что касается Владимира Путина, когда речь идет о критике в его адрес, я его тоже критикую, в том числе в личном общении. Я пытаюсь критиковать то, что считаю неприемлемым в плане прав человека в России", – сказала Меркель.

Напомним, сегодня в ПАСЕ с участием Гончаренко возник другой скандал – президент организации прервал выступление депутата после того, как он продемонстрировал прострелянный на Донбассе российскими пулями украинский флаг.

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