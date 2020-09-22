Путин решил еще больше укрепить свою вертикаль власти

Президент РФ Владимир Путин продолжает менять российское законодательство под себя. После внесения изменений в конституцию, которые дали ему возможность обнулить президентские сроки и оставаться на высшем посту до 2036 года, он решил изменить порядок назначения правительства.

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Во вторник, 22 сентября, он внес в Госдуму РФ проект закона о формировании правительства, подготовленный во исполнение новых норм конституции.

Согласно документу, премьер, замы и министры назначаются президентом после их утверждения Госдумой. Президент будет осуществлять общее руководство правительством. Глава кабмина будет нести персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на правительство полномочий.

Кроме того, президент сможет освободить от должности любого из членов кабмина, в том числе премьера, без роспуска правительства.

Сейчас же, согласно статье 35 федерального конституционного закона от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) "О правительстве Российской Федерации", правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом. Это решение оформляется распоряжением правительства в день вступления в должность президента РФ. При этом правительство может подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом.

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А заместители председателя правительства РФ и министры назначаются на должность и освобождаются от должности президентом по предложению председателя правительства (ст.9 закона о правительстве РФ).

Председатель правительства РФ освобождается от должности президентом по заявлению об отставке и в случае невозможности исполнения своих полномочий (ст.7 закона о правительстве РФ).

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 10 марта депутаты Госдумы после встречи с президентом РФ поддержали поправку об обнулении президентских сроков после принятия новой конституции.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Еще 16 лет на Кремлевском троне: что нужно знать про "обнуление" Путина".

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