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Путин рассказал Лукашенко, о чем говорил с Меркель и Макроном

18 августа, 18:04

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Европейских лидеров интересовала ситуация в Беларуси

Уже третий раз за четыре дня состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает БЕЛТА.

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Путин проинформировал Лукашенко о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси.

Любопытно, что по ситуации на 18:00 ни пресс-служба Кремля, ни президента Беларуси не сообщила подробности разговора двух лидеров.

Напомним, немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон созвонились с Владимиром Путиным и обсудили белорусский кризис.

В тренде
Путин рассказал Лукашенко, о чем говорил с Меркель и Макроном

В свою очередь канцлер Германии подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса.

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При обсуждении обострившейся ситуации в Беларуси российский лидер указал французскому коллеге на недопустимость вмешательства других государств в белорусские "разборки" и оказания давления на официальный Минск. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании этой проблемы.

Также на днях созванивались президенты Беларуси и России. Лукашенко рассказал, что Путин думает о протестах в Беларуси. Белорусский лидер выразил уверенность, что сможет удержать власть.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Беларусь Владимир Путин Александр Лукашенко
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