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Путин опозорился на заседании ОДКБ из-за Токаева: видео конфуза

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
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10 января, 17:40
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Путин назвал своего коллегу из Казахстана Кемелом Жомартовичем, Токаев сделал вид, что ничего не заметил
Путин забыл имя Токаева во время заседания ОДКБ
Путин забыл имя Токаева во время заседания ОДКБ / Фото: Коллаж: Сегодня

На онлайн-заседании лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности не обошлось без конфузов. Кроме внезапно зависшего после выражения соболезнований казахстанскому народу лидера Таджикистана, президент России Владимир Путин оконфузился. Об этом в Telegram-канале пишет Readovka.

Выступая в прямом эфире хозяин Кремля не смог правильно назвать имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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"Всем известно, что президент Казахстана Кемель Жомартович Токаев обратился за помощью к членам Организации договора о коллективной безопасности", – заявил Путин.

Путин осознал свою ошибку, поэтому скороговоркой буркнул неправильное имя Токаева в надежде, что на его оплошность не обратят внимания.

Кемель Токаев — покойный отец президента Казахстана. Он был известным писателем.

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Конфузы хозяина Кремля

Путин уже не в первый раз забывает имя Токаева. В частности, на пресс-конференции в декабре 2021 года он назвал его просто "новым президентом" Казахстана. Хотя Токаев возглавил республику в 2019 году.

В октябре 2020 года Путин во время официального визита в Сочи тогдашнего президента Кыргызстана Сооронбая Женбекова назвал его другим именем – Шариманом.

В 2019 году Путин подошел к урне, чтобы вбросить свой бюллетень, но с первого раза у него ничего не получилось. Урна "выплюнула" бюллетень обратно, а механический голос сказал: "Бюллетень неустановленной формы".

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В 2018 В Южно-Африканской Республике на саммите БРИКС во время совместного фото президент РФ Владимир Путин вместе с другими лидерами стран перепутали своим места у флагов.

В 2017 Путин публично оконфузился во время своего выступления, когда не сумел прочитать собственные записи в блокноте.

В 2016 году Путин оконфузился с ребенком в Кремле во время вручения им ордена "Родительская слава" родителям многодетных семей. При виде российского лидера девочка расплакалась. Несмотря на все попытки главы РФ, он так и не смог успокоить малышку.

Также в 2016-м у президента РФ случился казус на встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В начале встречи российский президент и британский премьер поприветствовали друг друга, но Тереза Мэй забыла пожать Путину руку, что предусмотрено протоколом. В связи с этим президент РФ сам протянул ей руку.

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