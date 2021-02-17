Українська
$ 27,83
33,77
  1. Новости политики

Путин объяснил, при чем здесь Украина к попытке остановить "Северный поток-2"

17 февраля, 13:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Хозяин Кремля удивляется, что Запад так ожесточенно пытается ввести санкции

Россия находится под угрозой новых санкций против "Северного потока-2", и российский президент Владимир Путин заявил, что это связано с "проектом Запада в Украине". Об этом он сказал на встрече с лидерами парламентских фракций.

Реклама

Его удивляет рьяное стремление остановить строительство российского газопровода.

"Почему все так крутятся вокруг "Северного потока – 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект в Украине. Вот и все. Все на самом деле достаточно примитивно. Все просто, мы это давно понимаем. Но таков мир, в котором мы живем", – сказал Путин.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно сенаторы Конгресса США призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока – 2". Они обеспокоены появившейся в СМИ информацией о том, что правительство Германии предлагало Вашингтону "пренебречь санкциями, предусмотренными законом". В то же время США и Германия начали переговоры о "СП-2".

В свою очередь в Бундестаге требуют заморозить Nord Stream 2. Немецкие депутаты считают, что Россия сошла с пути демократии.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Владимир Путин Северный поток 2

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Уровень женской общаги". Геращенко ушла с прямого эфира из-за сексизма от Арестовича (видео)Власть
"Готовим документы": Данилов приоткрыл завесу над закрытым заседанием СНБОВласть
Во Франции объяснили последствия изменения Киевом Минских соглашений
Во Франции объяснили последствия изменения Киевом Минских соглашенийВласть
Ждем Кубань в Украине. Депутаты ярко
Ждем Кубань в Украине. Депутаты ярко "потроллили" Россию (фото)Власть
Чем известен блогер Шарий и за что его обвиняют в госизмене
Чем известен блогер Шарий и за что его обвиняют в госизменеУкраина
Кому еще грозят санкции СНБО: политолог дал ответ
Кому еще грозят санкции СНБО: политолог дал ответВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять