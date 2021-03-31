Путин, Меркель и Макрон обсудили Украину: о чем молчит кремлевская пропаганда

Лидеры Германии и Франции разговаривали с "источником дестабилизации и кровопролития", говорит эксперт

Видеопереговоры президента РФ Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, на которых обсуждалась ситуация на Донбассе, в Сирии и Ливии, – не являются "зрадой", как это пытается выставить кремлевская пропаганда.

Реклама

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет в Одесском курьере.

По его словам, российские СМИ, эксперты и политологи, а также их пособники в Украине пытаются выставить переговоры геополитическим поражением Киева, ведь лидеры Франции, России и Германии обсуждали Украину без президента нашей страны.

"Нарратив о том, что Украину обсуждают без Украины, очень важен для российской пропаганды в рамках многолетнего проекта нивелирования статуса нашей страны в информационном потоке. Но разве вопрос Украины не обсуждался без Украины множество раз за эти годы? Это нормальная общемировая практика: обсуждение страны – горячей точки. Но важно понимать, что обсуждение Украины без Украины – допустимо, но недопустимо принятие тех или иных решений по Украине без Украины, чего никогда не было и не будет", – подчеркивает эксперт.

Читайте также: Переговоры Путина, Меркель и Макрона по Донбассу: как отреагировали у Зеленского

Реклама

Он напомнил, что помимо Украины, обсуждали Ливию и Сирию – еще две горячие точки на карте планеты, конфликт в которых подогревается благодаря России.

"И разговор велся без участия марионеточных Башара Асада и Халифы Хафтара. Почему об этом не говорят российские пропагандисты и их агенты в Украине? Как же так, обсуждать сакральную для россиян Сирию и братскую Ливию без их кровавых диктаторов? Как-то непрофессионально получается, не так ли?" – иронизирует Злой Одессит.

Политолог обратил внимание, что российские пропагандисты каждый раз умалчивают, когда на тех или иных мероприятиях мировые лидеры встречаются и обсуждают Россию, например, введение против РФ санкций и политических ограничений. При этом обсуждение ведут без участия Путина, который больше года прячется в бункере в Ново-Огарево.

"А если бы Путин выезжал на каждое такое совещание, где упоминается РФ, то ему бы пришлось мотаться по земному шару в режиме 24/7. Именно в таком режиме обсуждают Россию без России", – считает эксперт.

Фактически Макрон и Меркель провели переговоры с тем, кто на сегодняшний день является "источником дестабилизации и продолжающегося кровопролития. Вели переговоры с преступником и, как правильно подметил президент США Джо Байден, "убийцей", в очередной попытке достучаться до него дипломатическим путем", – подытожил Коваленко.

Реклама

Напомним, Меркель и Макрон напомнили Путину, что переговоры по Донбассу нужно проводить в "нормандском формате", т.е. с участием Украины.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама