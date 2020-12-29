Путешествие по Полтавщине и Занзибар: где встретят Новый год депутаты

Украинские депутаты перед зимними каникулами договорились не ехать на дорогие курорты. Партии большинства это даже рекомендовало руководство. Но все ли прислушались?

Реклама

Журналист "Сегодня" Дарья Филоненко расспросила народных избранников, где они сейчас отдыхают.

У депутатов начались новогодние отпуска. Кто-то планирует отдохнуть у моря или океана, кто-то собирается на лыжи или в путешествие по Украине. И все же самый популярный отдых этой зимой – дома.

Например, нардеп от монобольшинства Евгения Кравчук будет отмечать в родительском доме. Она уже активно готовится к праздникам.

"Я и Новый год, и Рождество всегда праздную в Украине, в родительском доме. Конечно, у нас не такие как обычно встречи с семьей. Потому что у нас много родственников, но ковидный год, это будут только самые близкие. Не еду за границу, а вот могу даже показать, как будет оформлен дидух", – говорит депутат и показывает дидух.

Видео: Сегодня

А вот ее однопартиец Юрий Камельчук все же отправился за границу. Правда оправдывается, что не такая уж эта поездка и дорогая.

"Место на самом деле выбирал не я, выбирали жена с подругой. Это остров Занзибар. Мы будем новый год праздновать именно здесь. Здесь не такое дорогое удовольствие, как некоторым кажется, самое дорогое это билеты. Туда-обратно стоят от 17 до 25-26 тыс. гривен. Проживание здесь можно найти в зависимости от условий – есть номера, которые стоят 400, 250 и 150 долларов. Мы живем в доме который на трех стоит 70 долларов в сутки. Питание – так же, если питаться в местных кафе, где достаточно нормальная еда, значит, ну, несколько сот долларов. Это вполне подъемная вещь", – рассказывает депутат.

Реклама

Несколькими семьями друзей ежегодно собирается и семья Ярослава Юрчишина. Но в этом году COVID внес свои коррективы! Пока все вместе остались в Киеве. Хотя надежды куда-то вырваться не оставляют.

"На самом деле у нас давняя традиция встречать с друзьями, так же с семьями, имеющими детей. В этом году пандемия внесет коррективы, с нами будет максимум еще одна семья, не больше. Очень надеюсь, что во время зимних праздников удастся выехать за пределы Киева, пока планируем поехать в Опошню и заехать посмотреть на Полтаву. Экономически конечно могли бы себе позволить выехать за границу, но семья большая, трое детей, не хотелось бы рисковать", – говорит он.

Президент Владимир Зеленский будет встречать Новый год в Украине. А именно – в западной государственной резиденции в селе Гута Ивано-Франковской области. Об этом рассказал глава его Офиса Андрей Ермак.

Резиденцию "Синегора" любили и предыдущие президенты. В частности, Леонид Кучма здесь принимал тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили и актера Жерара Депардье. В конце 2012 года "Синегора" стала закрытым объектом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама