Пусть Россия едет туда со своими марионетками: Гармаш об отказе Украины от Минска

Украина не может отправлять делегации в Беларусь, потому что не признает легитимность Лукашенко

Украина не собирается приезжать в Минск на переговоры Трехсторонней контактной группы по окончании пандемии и готова проводить заседания в онлайн-режиме. Об этом сказал в эфире телеканала "Украина 24" представитель оккупированных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш.

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Он не видит угрозы в том, что Россия, приехав в Минск, будет обвинять Украину в срыве переговоров из-за отсутствия делегации.

"ОБСЕ хоть и является членом ТКГ, но это все-таки посредник между Россией и Украиной. Поэтому если Россия захочет поехать в Минск, то ей придется ехать туда в одиночестве, вместе со своими марионетками из Донецка и Луганска. Не вижу в этом никакой угрозы. В крайнем случае переговоры будут проходить в онлайн-режиме, как это проходит сейчас", – сказал Гармаш.

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Переговорщик напомнил, что Украина перестала рассматривать Беларусь как площадку для переговоров после того, как Лукашенко перестали признавать легитимным президентом.

"Поэтому какие могут быть официальные визиты делегаций в государство, власть которого мы не признаем", – добавил Гармаш.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне министр по вопросам интеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что сейчас к Беларуси нет доверия, пока она находится под влиянием России, и переговоры там не могут проходить после окончания карантина. В Кремле отреагировали на это заявление.

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