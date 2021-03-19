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Пусть простят поляки, но Украина лучше Польши – Аваков

19 марта, 23:56

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Европы без Украины нет, считает министр

Министр внутренних дел Арсен Аваков комментируя вероятность вступления Украины в НАТО сказал, что без Украины нет Европы, а если сравнивать нашу страну с Польшей – Украина лучше.

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Об этом министр заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если кто-то еще этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине – так не будет. Другое дело, что мы тоже должны себя настолько уважать, чтобы идти к этим стандартам", – сказал министр.

К слову, за прошедший год в Украине прибавилось счастья. Так считают авторы Всемирного доклада о счастье 2021 (World Happiness Report).

Также Украина оказалась в списке стран с самыми низкими ценами на продукты питания. По данным продовольственной организации ООН (ФАО), едва ли не самыми дешевыми в мире назвали украинские яблоки и куриные яйца.

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Польша НАТО Арсен Аваков Украина
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