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Пусть Катар инвестирует в украинскую землю: главные тезисы из интервью Зеленского

5 апреля, 11:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина даже готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности, заявил президент

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Катар. Там ожидается подписание ряда двусторонних документов. Также глава государства рассказал катарским СМИ, чего ожидает от сотрудничества с этой арабской страной.

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Об этом сообщает ОПУ.

Цель визита и о чем будет договариваться Зеленский

  • Усилить сотрудничество и политический диалог между странами: "Убежден, что мой визит в Катар предоставит дополнительный импульс углублению дружественных украинско-катарских отношений".
  • Украина рассматривает Катар как одного из ключевых партнеров в арабском мире. Пример этого – постоянный рост объемов двусторонней торговли, введение прямого авиасообщения между нашими столицами и внедрение безвиза.
  • Планируется подписание целого пакета двусторонних документов по углублению сотрудничества в правовой сфере и сфере безопасности, в области продовольственной безопасности, энергетики, молодежи и спорта, здравоохранения, о взаимном признании свидетельств моряка и водительских удостоверений.
  • Будет подписан ряд коммерчески инвестиционных договоренностей по расширению инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Зеленский зовет катарских инвесторов. Что может предложить Украина?

  • Украина рассчитывает на инвестиции Катара в высокие технологии, инфраструктуру, финансовый, энергетический и аграрный секторы: "Летом этого года мы начинаем историческую земельную реформу… Две трети нашей территории – это плодородные почвы… Поэтому в аграрном секторе у нас много направлений для инвестиций: в животноводство, переработку сельскохозяйственной продукции, логистическую инфраструктуру".
  • Двусторонний товарооборот по результатам 2020 года достиг высоких показателей – почти 150 млн долл., что вдвое больше, чем, например, в 2018 году. А в этом году будет еще больше.
  • Украина является мощным поставщиком продукции металлургической промышленности, а также надежный поставщик продукции аграрного сектора и пищевой промышленности: "Наша страна готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности".
  • Украина заинтересована в расширении авиасообщения между Украиной и Катаром, что, среди прочего, поможет создать надлежащие условия для развития сотрудничества в туристической сфере.

/ Фото: president.gov.ua

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Как сообщали новости "Сегодня", в 2018 году пятый президент Украины Петр Порошенко тоже ездил в Катар.

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Катар Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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