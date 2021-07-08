"Провожу время с женой": чем занимается Медведчук под домашним арестом

Подозреваемый в госизмене уверяет, что власти не удалось отстранить его от оппозиционной деятельности

Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Коллаж "Сегодня"

В перерыве судебного заседания о продлении меры пресечения подозреваемый в госизмене народный депутат Виктор Медведчук рассказал, что даже дома, под домашним арестом, он продолжает партийную и оппозиционную деятельность.

Об этом сообщает PavlovskyNEWS.

Реклама

Он уверяет, что власти не удалось отстранить его от оппозиционной деятельности.

"Я думаю, они все мне завидуют (показывает на своих депутатов-соратников, а сам смеется. – Ред.). Провожу (время) дома с женой, с дочерью. Приезжают постоянно коллеги по партии, советуемся, проводим заседания стратегического совета партии еженедельно. Ритм работы в общем-то не поменялся. Надо следить за политической ситуацией в стране. Анализируем законодательные акты, которые подаются в Верховную Раду, по их принятию, голосованию. Обычный режим, кроме того, что я не выезжаю за пределы (дома), не посещаю пленарных заседаний ВР и не встречаюсь с избирателями", – рассказал Медведчук.

Напомним, Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Среди выдвинутых ему обвинений:

покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);

Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного.

Реклама

21 мая суд отказался отпустить Медведчука из-под домашнего ареста.