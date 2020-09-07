Провокации боевиков на Донбассе: Украина требует от России вмешаться

Москва должна повлиять на провокационные действия подконтрольных ей НВФ, считают у Зеленского

Украина расценивает попытки срыва перемирия на Донбассе и обстрелы со стороны оккупационных войск в воскресенье, 6 сентября, как два отдельных случая, поэтому и требует от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение боевиков в Донецкой и Луганской областях.

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Об этом говорится в комментарии Офиса президента Укринформу.

"Украина изучила внимательно оба обстрела и расценивает их как два отдельных различных случая, совершенных с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня", – подчеркнули в ОП.

В Офисе главы государства проинформировали, что накануне президент Владимир Зеленский провел специальное совещание, касающееся обстрелов со стороны т.наз. "ЛНР", "ДНР", из-за которых один украинский военный погиб, а один был ранен.

Отмечается, что президент "крайне обеспокоен провокационными обстрелами и напряжением обстановки" на Донбассе.

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В ОП напомнили, что в течение 41 дня режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня не зафиксировано ни одной боевой потери среди украинских военных.

"Президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня, что доказано СММ ОБСЕ. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизнь украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника", – подчеркнули в ОП.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым из-за обстрелов на Донбассе.

Также напомним, что в Кремле "обеспокоены" действиями боевиков, которые сорвали перемирие на Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, сообщалось, что во время мощного пожара в Луганской области погибли двое украинских военных:

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