Против России должен объединиться весь мир: Яценюк обратился к Евросоюзу и Америке

Страны мира не должны позволить России захватить Беларусь и устанавливать свои порядки в других странах. На этом настаивает лидер "Народного фронта", бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. О своем призыве к западным странам, опубликованном во влиятельном издании Financial Times, политик рассказал в интервью "Сегодня".

"То, что происходит в Беларуси, должно привлечь внимание всего мира и уже привлекло внимание Украины. Почему Украина? Если Россия захватит Беларусь, это прямая опасность для украинского государства. А если мир будет относиться так, как относился к России во время грузино-российской войны, во время украино-российской войны, во время интервенции России в Сирии, во время того, когда Россия продолжает контролировать Приднестровье, во время того, когда Россия создает везде острова не безопасности, а опасности, – мы тогда даем Путину возможность дальше захватывать мир", – заявил Яценюк.

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Бывший глава Кабмина отмечает, что хорошо помнит начало неприкрытой агрессии России против Украины в 2014 году, когда страна-агрессор захватила Крым, Донецк и Луганск, и тогда отдельные страны Запада отказывались поставлять нам двигатели для украинской военной техники.

"Я помню это время. Мы так не спасем мировой порядок, мы так не спасем демократию, мы так не спасем свободный мир, если мы будем прятаться. Поэтому я обратился к Европейскому Союзу и к Америке. Первое – сделайте выводы, выводы из того, что Россия уже натворила в мире. Не молчите. Второе – не бойтесь, не бойтесь протянуть руку с очень четкой перспективой членства в Европейском Союзе и в НАТО. Очень конкретно скажите: если вы сделаете один, два, три, пять, десять... Так же, как мы, как Украина и мое правительство, сделали при введении безвизового режима. Если вы примете эти решения, вы получите членство в Европейском Союзе так же, как вы получили безвизовый режим для Украины и для украинцев. И третье – мир должен осознать, что против России надо всем объединяться. Это и американцы, и европейцы, и украинцы. И не бросайте Беларусь, которая встала с колен. Как только вы отступите от них или сделаете вид, что вы этого не замечаете, Путин будет дальше реализовывать свой план, план по захвату Европы. А в его плане – захват и Украины, и Беларуси, и Грузии, и контроль над Молдовой", – подчеркивает экс-премьер.

Политик также отметил, что благодаря публикации в Financial Times, самом популярном, самом влиятельном европейском издании, его призыв попал в поле зрения всего руководства Европейского Союза.

"Кто сразу первый откликнулся на эту статью? Балтийские страны и поляки. Потому что они хорошо помнят, что такое Советский Союз. Они хорошо знают опасность персонально Владимира Путина и той империи, которую он хочет построить. Поэтому то, что он представляет угрозу не только для Украины, но и для стран Европейского Союза, – это объективная реальность. Позицию надо занять нашим европейским и американским друзьям. Мы защищаем границы Европы – помогайте не только нам, помогайте и себе", – призывает Яценюк.

По мнению лидера "Народного фронта", Европа должна принимать стратегическое решение, а именно: о перспективе членства Украины и других стран в Европейском Союзе и обеспечении безопасности Украины.

"Только не то обеспечение безопасности, которое они дали по Будапештскому меморандуму, что у нас теперь ни Крыма, ни Донецка, ни Луганска. А обеспечения безопасности в рамках программы НАТО. Мы готовы к тому, чтобы привести свои Вооруженные силы в полное соответствие с самыми высокими стандартами НАТО. Мы готовы к тому, чтобы защищать Украину и защищать вас. И мы это продемонстрировали", – уверяет экс-премьер.

Также политик призывает ввести санкции против высших чиновников Беларуси и дальнейшие санкции против России. Поскольку влияние сегодня на белорусских чиновников осуществляется из Москвы, а Путин видит угрозу в демократической Беларуси, за которой и Россия захочет демократии.

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Одновременно Яценюк предостерегает от того, чтобы играть в "российскую игру" в отношении Крыма и Донбасса. Агрессор хочет разделить эти два события, но освобождение и Донецка, и Луганска, и Крыма должно быть единой неделимой задачей для Украины, поскольку "никогда не будет свободного и украинского Донбасса при наличии оккупированного и аннексированного Россией Крыма". С Россией дружить не получится, поскольку дружить агрессор совсем не собирается и неоднократно это доказал.

"В рамках дискуссий Киевского форума, в том числе и американские дипломаты, которые принимают участие в онлайн-дискуссиях Киевского форума, занимают очень четкую позицию с точки зрения уже (полученного) опыта. Не первая и не последняя американская администрация и не одна украинская администрация пытались иметь добрососедские отношения с Россией или отношения дружеские с Россией. Потому что США не соседствуют с Россией. Так вот, ничего ни у кого не получилось в результате так называемой дружбы. Путин дружбу расценивает только как слабость. Демократию, интеллигентность, такие правильные подходы через диалог, через понимание он расценивает только одним путем – это слабость. Если они слабые, их надо захватывать. Если они слабые, надо идти по пути увеличения собственной территории. Если они слабые, с ними надо воевать и выиграть эту войну. И это Запад должен осознать. Исторический опыт предыдущих примирений с Россией показал, что чем больше примирение, тем меньше демократии в мире. Чем больше таких примирений с Россией, тем больше Россия бряцает оружием и захватывает территории, как это произошло в Украине в Крыму, Донецке и Луганске", – призывает Яценюк.

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