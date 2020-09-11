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Против Порошенко возбудили 15 новых уголовных дел – адвокат

11 сентября, 16:09

Денис Беспалов Денис Беспалов

По мнению защиты, решение правоохранителей не имеет под собой оснований

Служба безопасности Украины возбудила 15 новых дел против попавшего под российские санкции пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко. Об этом заявил адвокат политика Игорь Головань, передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

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"Еще 4 сентября появилась ни много ни мало – 15 новых производств, направленных фактически против лидера политической силы оппозиционной пятого президента Украины Петра Порошенко. Понятно, что эти 15 производств такие же пустые, как и десятки тех, которые были сфабрикованы до сих пор", - заявил адвокат.

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Как сообщали новости "Сегодня", 10 июня Петру Порошенко сообщили о подозрении, когда он пришел на допрос в Госбюро расследований. Его адвокат уже заявил, что это было незаконно.

Позже стало известно, что речь идет об уголовном производстве о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. По данным следствия, Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины – к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 УК Украины). Другими словами, в бытность президентом он заставил главу СВР Егора Божка превысить свои полномочия и назначить первым заместителем Семочко.

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СБУ уголовное дело Петр Порошенко

Источник: Сегодня

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