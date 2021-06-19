Против Фирташа и Фукса ввели санкции, а Байден и Путин встретились в Женеве – политические итоги недели

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин встретились в Женеве. Коллаж: "Сегодня"

СНБО ввел санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, а президент Украины Владимир Зеленский допустил войну США с Россией – сайт "Сегодня" собрал главные политические события уходящей недели.

Байден и Путин встретились в Женеве

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В среду, 16 июня, встретились президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин. Эти переговоры стали самым ожидаемым политическим событием первой половины 2021 года. Президенты США и России затронули тему Украины и мирного урегулирования на Донбассе на американско-российском саммите в Женеве. Байден заявил о "незыблемой поддержке" США суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что у них с Путиным были различия во мнениях по Минским соглашениям.

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Против Фирташа и Фукса ввели санкции

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Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Как сообщил Данилов, санкции были введены по следующим причинам:

по Фирташу ввели санкции из-за титанового завода в Крыму, который помогает российской оборонной промышленности;

по Фуксу ввели санкции за компанию Голден Дерик – она владеет месторождениями, на которые были наложены санкции.

Зеленский допустил войну США с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за агрессивной политики России завтра Кремль может атаковать уже американскую территорию. В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что сегодня Америка поддерживает Украину деньгами, вооружением и обучая военнослужащих ВСУ, но больше всего на Банковой хотят поддержки вступления страны в НАТО.

"Голос" раскололся

Половина депутатов фракции "Голос" объявили о недоверии руководству этой политической силы и даже хотят отозвать депутатский мандат главы партии Киры Рудык. Последней каплей для депутатов стало голосование половины фракции за включение в повестку дня законопроектов об отмене некоторых положений закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Николай Кулеба ушел в отставку

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба ушел в отставку, но намерен и в дальнейшем работать в сфере защиты детей. Президент Украины Владимир Зеленский назначил вместо него Дарью Герасимчук. Также изменилось и название должности детского омбудсмена – теперь она называется "советник – уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации".

Зеленский созвонился с Джонсоном

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Президент Владимир Зеленский снова созвонился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Главной темой стал вопрос вступления Украины в НАТО, а также обсудили Донбасс и "Северный поток – 2". Зеленский также рассказал Джонсону о ситуации на фронте и вблизи границ Украины, где Россия угрожает своими войсками.

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена в Белом Доме: что известно