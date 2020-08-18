Українська
$ 27,31
32,37
  1. Новости политики

Боятся ОМОНа и соблюдают правила дорожного движения: протесты в Беларуси глазами местных жителей

18 августа, 08:08

Игорь Серов Игорь Серов

Жители Беларуси считают, что ситуацию разрешит проведение или отмена инаугурации

Во время выступления на Минском заводе колесных тягачей, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов поделиться властными полномочиями. Кроме того, по словам Лукашенко, он готов на новые выборы в республике. И они возможны, однако только после того, как появится новая конституция, принятая на референдуме. Но это не уменьшило протестные настроения в стране.

"Митинги проходят практически каждый день, но у них есть свои особенности, которые многих удивляют. Например, наверное, только беларусы могут идти на протест, соблюдая правила дорожного движения. Или же снять с себя обувь, прежде чем встать ногами на лавочку. Многие так воспитаны, что не решаются что-то ломать, крушить. Даже если это протест…", – рассказал нам житель пригорода Минска, который все последние дни и у себя в городке Молодечно наблюдает протесты.

"Масштабный митинг был в воскресенье. Люди пришли протестовать без палок, без камней. От городских властей потребовали освободить всех, кто был задержан на предыдущих протестах", – рассказал нам местный житель.

Реклама

Читайте также: Как вспотевший Лукашенко на заводе "в народ ходил": опубликованы фото

В отличие от пригорода, жители столицы Беларуси говорят, что в Минске порой неспокойно круглыми сутками.

"Желанием последних дней стала возможность спать по ночам, а не слушать под окнами маты и сигналы машин", – говорит минчанка Екатерина Радкевич.

Еще один житель Минска, Никита Сманцер, ситуацию охарактеризовал так: "Хулиганов больше не стало, все боятся только ОМОНа. Грабежей и разбоя больше не стало, потому что мы, беларусы, любим свой город, убираем. Да и наша цель – не погромы, а смена власти".

Впрочем, ущерб инфраструктуре одного лишь Минска, по подсчетам властей, нанесен немалый. Как сообщили беларусские СМИ, за первые несколько дней были повреждены фасады нескольких школ и детских садиков, пострадал транспорт. В целом, ущерб был оценен в сумму более 200 тыс. долларов США.

Реклама

Читайте также: "Это крик души": в Беларуси подполковник милиции рассказал о преступных приказах

В свою очередь, пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова на своей странице в соцсети сообщила, что в стране завершается работа по освобождению тех, кто был задержан на протестах за административные нарушения.

"По состоянию на 17 августа в изоляторах оставались 122 человека. Работа по освобождению продолжается", – сообщила Ольга Чемоданова.

По данным МВД Беларуси, с некоторыми из задержанных все еще проводятся следственные действия. Также беларусские правоохранители добавили, что в стране прекращает свою работу горячая линия, благодаря которой информировали о местонахождении задержанных граждан.

Кстати, сами беларусы не знают, как долго продлятся протесты. И говорят о том, что все это зависит от того, освободят ли всех задержанных.
"А если в ближайшие дни и задержанных освободят, и состоится инаугурация, то, например, в нашем пригороде Минска протесты, думаю, станут проходить реже", – говорит житель городка Молодечно.

Напомним, в Беларуси, начиная с 9 августа, продолжаются массовые протесты. Жители Минска и еще десятков городов вышли на митинги, чтобы заявить о своем несогласии с результатами президентских выборов.

А в воскресенье, 16 августа, белорусы стали свидетелями массовой передислокации Вооруженных сил внутри страны.

Реклама

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко снова обвинил Украину. По его словам, вблизи белорусских границ страны НАТО якобы наращивают военное присутствие, а также выразил недовольство, что в Украине призывают провести новые выборы в Беларуси.

После этих слов у Зеленского резко ответили на обвинения Лукашенко. В Офисе президента Украины назвали поведение Лукашенко провокационным, а также припомнили ему отпущенных в Россию "вагнеровцев", которых тот обещал выдать Украине.

Также стало известно, как прошла первая неделя протестов. Подробности – в сюжете.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выборы президент Беларусь протест митинг

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Трамп, Байден и Украина – какой президент США для нас
Трамп, Байден и Украина – какой президент США для нас "лучше"Политика
Нападение Геруса на журналистов
Нападение Геруса на журналистов "Сегодня" в Турции: все подробности скандала (видео)Политика
"Слуги народа" припугнули Лукашенко судьбой ЯнуковичаПолитика
Германия озвучила требования к Лукашенко
Германия озвучила требования к ЛукашенкоПолитика
Жена белорусского оппозиционера сбежала в Украину
Жена белорусского оппозиционера сбежала в УкраинуПолитика
Лукашенко назвал НАТО угрозой Беларуси: что ответил Альянс
Лукашенко назвал НАТО угрозой Беларуси: что ответил АльянсПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять