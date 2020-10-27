Раскупают макароны и спички – чего больше всего боятся белорусы из-за протестов

Ситуация в Беларуси обостряется – протесты в столице и других крупных городах вышли на новый уровень, в районных центрах на фоне нестабильности народ раскупает самые ходовые продукты.
Как рассказали опрошенные нами жители белорусской столицы, вечер понедельника и первая половина вторника оказались крайне напряженными.
Если раньше протесты были относительно мирными и народ, как говорится, снимал обувь, прежде чем стать на лавочку, то теперь все иначе.
"Начались ежедневные бои протестующих с ОМОНом. Милицию забрасывают камнями, стараются повредить ее технику. Нестабильно работает метро в Минске. По чьей-то задумке работа подземки парализована. Например, в понедельник вечером было сделано так, что на многолюдных станциях не было ни высадки, ни посадки пассажиров", – рассказал нам украинец Геннадий, проживающий сейчас в Минске.
Почему народ запасается продуктами
В спальных районах Минска наблюдается продуктовый ажиотаж.
"Некоторые люди, пожилые, которые пережили сложные времена, поспешили запастись самым необходимым. В больших количествах закупали макароны, муку, спички, туалетную бумагу", – говорит Геннадий.
Ажиотаж возрастает вместе с активностью протестов.
Еще один минчанин, Сергей, рассказал нам, что продуктовой панике предшествовала паника в соцсетях. На выходных появились фейки, что якобы руководители областей предупредили людей о перебоях с поставками продуктов – мол, наступили тяжелые времена. Жертвами этой манипуляции стали люди пожилого возраста, проживающие в райцентрах. Они действительно закупали в больших количествах спички, мыло, макароны и т. п.
"Думаю, что те, кто разгоняет панику, заинтересованы в расшатывании ситуации в стране. Кстати, информацию о продуктовом ажиотаже активно распространяет ряд российских СМИ. Так и сообщают, что в Беларуси продуктовая паника", – отметил Сергей.
Чего больше всего опасаются белорусы
Опрошенные нами белорусы рассказали, что больше всего опасаются потери работы.
Частный бизнес последние годы в плачевном состоянии. В стране очень много бюрократических преград для развития, для кредитования. Система кредитования вообще в зародышевом состоянии. Если увольняют с завода, человеку практически некуда идти.
"Очень сложно создать свой бизнес, чтобы быть независимым и не бояться увольнения. Именно поэтому у забастовок нет динамики развития. Велика вероятность того, что протесты все же будут подавлены комплексом мер, которые принимает власть", – рассказал один из правозащитников, мониторящий общественные настроения в стране.
К этому многие жители добавляют, что, мол, если бы у протестов ежедневно были лидеры, то обстановка была бы совершенно другой.
Как давят на студентов
Как оказалось, сегодня силовики изменили методы работы и начали использовать неожиданные приемы.
Ведущие вузы Минска оцеплены ОМОНом, введен особый режим занятий. Силовики не выпускают студентов из здания до конца занятий. Не выпускают даже во внутренние дворики, опасаясь митингов и протестов.
То есть учащиеся находятся в осадном положении до конца занятий. Но студенты нашли возможность проводить свои пикеты в холлах и коридорах.
Например, наша коллега только что вернулась из лингвистического университета. Ей удалось проникнуть внутрь. Там она увидела, как студенты маршируют по коридорам – такой вот у них пикет внутри здания", – рассказали нам в крупной белорусской правозащитной группе "Вясна".
По предварительным данным, за первую половину дня в одном только Минске задержано около 50 человек.
"Каждый день прибавляется по 2-3 уголовных дела, связанного с протестами", – уточнили в комментарии местные правозащитники.
Что говорят в силовых структурах
В МВД Беларуси ежедневно рапортуют об успешных разоблачениях протестующих. На официальных ресурсах такие нарушители представлены как пьющие граждане, которые отважились на необдуманный шаг спонтанно, после того как начитались призывов в интернете.
Кроме того, в МВД пообещали строго наказывать каждого, кто будет публиковать в интернете личные данные милиционеров, участвующих в подавлении протестов. Кстати, на ведомственных ресурсах протестующие нередко представлены как радикалы, а милиционеры – как их жертвы.
Например, МВД опубликовало видео, на котором парень распылил слезоточивый газ в глаза убегающему милиционеру. Тот находился на службе, но был одет в гражданскую одежду. Сообщается, что нарушитель задержан и отправлен в изолятор.
В целом за последние три дня протестов, по разным оценкам, задержано более 300 человек.
Напомним, на выходных в Беларуси началась новая волна протестов. Если раньше пикеты проходили преимущественно на выходных, то теперь их проводят и в будни.
Как уже сообщалось, оппозиция призвала к массовому экономическому бойкоту с соблюдением 6 правил, чтобы нанести максимальный экономический урон режиму и остановить насилие.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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