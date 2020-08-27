Протесты в Беларуси: правозащитники сообщили о задержанных у Дома правительства

Одновременно с задержаниями в Минске были перебои с мобильной связью

В Минске, где ранее создали комиссию для расследования пыток над протестующими, на акции протеста у Дома правительства было задержано 14 человек.

Реклама

Об этом сообщил правозащитный центр "Весна", – пишет "Интерфакс".

По информации правозащитников, их доставили в РУВД Советского района Минска.

Силовики подтвердило задержания участников акции протеста, но не сообщили, сколько человек было задержано.

Заметим, что на площади Независимости у Дома правительства собралось несколько сотен участников акции протеста.

Реклама

Они принесли с собой бело-красно-белые флаги, а когда начался дождь, развернули зонты в аналогичной расцветке. Собравшиеся скандировали лозунги в поддержку сторонников оппозиции, задержанных на прежних уличных акциях. Они также пели песни, синхронно размахивая фонариками и экранами мобильных телефонов.

Но силовики при помощи громкоговорителей предупредили митингующих о незаконности акции и призвали разойтись. Однако люди остались на площади и продолжили митинг. После этого правоохранители начали задержания. При этом около 100 человек были заблокированы ОМОНом в здании Красного костела. Позже его открыли, люди, которые были заблокированы внутри, смогли выйти. Позднее католические епископы осудили действия силовых структур на территории Красного костела

Одновременно с задержаниями в Минске были перебои с мобильной связью, значительно снизилась скорость мобильного интернета.

Ранее американский эксперт рассказал, как ФСБ проникает в ключевые учреждения Беларуси.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама