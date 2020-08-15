Протестующие в Беларуси собираются выходить на митинги каждый день

Участники массовых протестных акций в Минске, покидая площадь Независимости около Дома правительства республики, заявили о том, что будут возвращаться сюда на митинг каждый день, – пишет ТАСС.

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"Приходим сюда каждый день", — скандировали митингующие. Кроме того, уходя с площади, манифестанты призывали убирать за собой мусор.

Ранее площадь покинули работники Минского тракторного завода, которые и выступили инициаторами марша к Дому правительства и зданию ЦИК.

В тренде ЦИК назначил дату выборов в райсоветы

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжаются несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Также мы писали о том, как прошел шестой день протестов в Беларуси.

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