"Проститутки с народом": белорусы остроумно ответили на оскорбления Лукашенко (видео)

Жители Беларуси с юмором отнеслись к сказанному их президентом в свой адрес

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает участников многотысячных антиправительственных акций люмпенами – глава государства неоднократно малоприятно выражался о протестующих, называя их "овцами" и "уголовниками".

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Однако белорусов это не только не оскорбило – они превратили высказывания главы государства в мемы.

В частности, участники одной из акций остроумно ответили Лукашенко и провели перекличку всех, кого он называл:

На снятых кадрах видно, как по одной из заполненных демонстрантами улиц идет мужчина с транспарантом и кричит "Проститутки здесь?" Толпа отвечает ему: "Здесь!".

"Овцы здесь?" – "Здесь!" – "Наркоманы?" – "Здесь!"

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Фото: instagram.com/godofbelarus

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А ранее бастующие работники Минского тракторного завода тоже опровергли заявления Лукашенко – что на предприятии "человек 20" объявили протест. Однако на фото с забастовки видно тысячи работников МТЗ.

/ Фото: Getty Images

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Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что против него протестуют "люди с криминальным прошлым и сегодня безработные".

Однако 16 августа в Минске состоялась самая крупная демонстрация в истории современной Беларуси – Марш свободы, который собрал порядка 220 тысяч человек. В то же время на митинге за Лукашенко, участников которого в Минск свозили автобусами и поездами, журналисты насчитали не более 31 тысячи человек.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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